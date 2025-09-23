Не время для любви: Эксперт рассказала, почему секс после 23 часов вреден для организма

Чтобы выспаться и не чувствовать себя разбитым на утро, идеально засыпать между 9 и 11 часами вечера, тогда максимально вырабатывается гормон мелатонин, который способствует не только хорошему качественному сну и засыпанию, но и омоложению организма. Именно во сне наш организм восстанавливается, если мы засыпаем в нужное время, то есть в период до 23:00. Получается, заняться сексом можно хоть перед самым сном, главное сделать это до 11 вечера.