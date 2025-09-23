В США атаковали вертолет с Трампом на борту: подробности инцидента

Вертолет американского лидера Дональда Трампа атаковали 20 сентября. Крушения удалось избежать: борт совершил экстренную посадку. Стало известно, что к инциденту причастен Джейкоб Сэмюэл Уинклер. Он попытался устроить крушение вертолета с помощью лазерной указки, пишет NBС News.
Как утверждается, американец хотел ослепить пилота. Он также имел при себе нож. Во время допроса задержанный заявил, что якобы не знал, что направлять лазерную указку на президентский вертолет нельзя.
«Сантьяго подошел к мужчине, позже опознанному как Джейкоб Сэмюэл Уинклер, который направил красный лазерный указатель в сторону Marine One и включил красную лазерную указку», — говорится в материалах по делу.
По данным The Daily Mail, Дональду и Мелании Трамп пришлось совершить экстренную посадку во время полета из Лондона. Они находились на пресс-конференции в резиденции премьера Британии Кира Стармера в Чекерсе.