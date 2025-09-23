Росавиация: Аэропорт Саратова временно не отправляет и не принимает самолёты

Росавиация временно ограничила работу аэропорта в Саратове в ночь на вторник 23 сентября. Об этом информирует пресс-служба ведомства.
«Аэропорт Саратов (Гагарин). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сказано в релизе ведомства, опубликованном в Telegram-канале.
Уточняется, что целью введения ограничений является обеспечение безопасности.
Тем временем в аэропорту Шереметьево перенесли 13 рейсов на вылет, еще шесть маршрутов были отменены. Причиной стали временные ограничения на прием и выпуск самолетов, введенные в воздушной гавани вечером в понедельник, 22 сентября.
Также сообщалось, что в аэропорту Сочи усилили работу после вводимых ограничений. Напомним, в воздушной гавани не принимали и не отправляли самолеты почти пять часов.