Росавиация: Аэропорт Саратова временно не отправляет и не принимает самолёты

Ограничения введены в целях обеспечения безопасности.

Источник: Комсомольская правда

Росавиация временно ограничила работу аэропорта в Саратове в ночь на вторник 23 сентября. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

«Аэропорт Саратов (Гагарин). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сказано в релизе ведомства, опубликованном в Telegram-канале.

Уточняется, что целью введения ограничений является обеспечение безопасности.

Тем временем в аэропорту Шереметьево перенесли 13 рейсов на вылет, еще шесть маршрутов были отменены. Причиной стали временные ограничения на прием и выпуск самолетов, введенные в воздушной гавани вечером в понедельник, 22 сентября.

Также сообщалось, что в аэропорту Сочи усилили работу после вводимых ограничений. Напомним, в воздушной гавани не принимали и не отправляли самолеты почти пять часов.