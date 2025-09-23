Ричмонд
В Госдуме напомнили россиянам о штрафах за оставленные в подъезде коляски

«Большинство старых домов специальных помещений, к сожалению, не имеют, а значит оставлять в их подъездах коляски, детские санки, велосипеды и другие личные вещи нельзя. Этот запрет регулируется положениями правил противопожарного режима и техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности», — пояснил депутат, передает ТАСС.

Отмечается, что в новых жилых комплексах такие помещения предусматриваются проектами. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность по статье 20.4 КоАП РФ: гражданам грозит предупреждение или штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Хранение вещей на путях эвакуации может затруднить проход людей и работу экстренных служб в случае чрезвычайной ситуации.

Ранее юристы напоминали жителям многоквартирных домов о штрафах за хранение мебели и других предметов на лестничных клетках, что также квалифицируется как нарушение требований пожарной безопасности. За подобные правонарушения предусмотрена административная ответственность, а за захламление подъездов и создание угрозы санитарному состоянию здания могут быть назначены отдельные штрафы.