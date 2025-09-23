В Госдуме напомнили россиянам о штрафах за оставленные в подъезде коляски

Ранее юристы напоминали жителям многоквартирных домов о штрафах за хранение мебели и других предметов на лестничных клетках, что также квалифицируется как нарушение требований пожарной безопасности. За подобные правонарушения предусмотрена административная ответственность, а за захламление подъездов и создание угрозы санитарному состоянию здания могут быть назначены отдельные штрафы.