Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 23 сентября 2025

По Иркутской области будет преобладать переменная облачность. Дождь особо беспокоить не планирует, разве что на севере региона могут пройти кратковременные дожди. С утра будьте осторожнее на дорогах — в некоторых районах ожидаются туманы. Ветер обещает быть умеренным, 4−9 м/с, но местами могут быть порывы до 13 м/с.