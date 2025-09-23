Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 23 сентября 2025

Погода в Иркутске 23 сентября 2025 обещает порадовать горожан теплом. Так по прогнозам Иркутского Гидрометцентра, воздух прогреется до +18 градусов.
— Переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-восточный 4−9 м/с, температура +16…+18 градусов.
По Иркутской области будет преобладать переменная облачность. Дождь особо беспокоить не планирует, разве что на севере региона могут пройти кратковременные дожди. С утра будьте осторожнее на дорогах — в некоторых районах ожидаются туманы. Ветер обещает быть умеренным, 4−9 м/с, но местами могут быть порывы до 13 м/с.
Что по температуре? Днём столбики термометров покажут +15…+20 — вполне комфортно для сентября. Но если небо затянется тучами, то похолодает до +9…+14 — вот тут уже стоит одеться потеплее!