«О, горе мне!»: Мединский отреагировал на запрет российской комедии в Молдавии

Помощник президента России и бывший министр культуры Владимир Мединский прокомментировал решение молдавских властей запретить показ советской кинокомедии «Иван Васильевич меняет профессию». В своем Telegram-канале политик назвал этот запрет «особым случаем глупости».

Мединский отметил, что обычно старается не обращать внимания на подобные действия, но запрет фильма Леонида Гайдая из-за «милитаристского контекста и политического содержания» является исключительным. По его мнению, такими решениями «молдаванские власти» «реально себя обессмертят».

— О, горе мне! «Молдавские власти “царя запретили”…Эх, когда-то была Страна, — говорится в сообщении.

Это далеко не единственный необычный случай русофобии, так, власти Одессы 17 января согласовали смену названия дерева «Пушкинский платан», которое находится около памятника русскому поэту Александру Пушкину. Свое решение в городской администрации мотивировали тем, что дерево оказалось в перечне объектов, которые якобы отражают некий российский имперский дух и захватническую политику.

