«О, горе мне!»: Мединский отреагировал на запрет российской комедии в Молдавии

Это далеко не единственный необычный случай русофобии, так, власти Одессы 17 января согласовали смену названия дерева «Пушкинский платан», которое находится около памятника русскому поэту Александру Пушкину. Свое решение в городской администрации мотивировали тем, что дерево оказалось в перечне объектов, которые якобы отражают некий российский имперский дух и захватническую политику.