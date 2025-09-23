В России хотят платить зарплаты бюджетникам цифровыми рублями, чтобы помешать мошенникам

Россиянам назвали ещё одно преимущество цифрового рубля. Его полноценное внедрение поможет бороться с мошенниками.
«Технически мошенникам будет значительно сложнее заставлять граждан выводить денежные средства со счета в цифровом рубле… Это декриминализация экономики, в том числе противодействие “серым” зарплатам», — сказал РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
Машаров указал на необходимость внедрять расчёт в цифровом рубле прежде всего для бюджетников, так как они являются первоочередной целью дистанционных мошенников. Также цифровой рубль позволит фискальным органам выявлять проблемные зоны и устранять пробелы, отметил он.
Интервью с первым россиянином, который получил зарплату в цифровых рублях, здесь на KP.RU.
Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков объяснил, почему цифровые рубли не смогут заменить классические банковские вклады. По его словам, новая форма валюты удобна для расчетов, но не рассчитана на накопление.
Тем временем сайт KP.RU рассказывает простыми словами, что такое цифровой рубль, где его можно купить в 2025 году и как с ним связаны банки.