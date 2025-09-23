В Госдуме предложили освободить от повышенного утильсбора авто, приобретённые семьями с детьми

У нас есть многодетные семьи и семьи с детьми, которые нуждаются в семейных машинах, где нужно устанавливать автокресла и рассчитывать на доступное транспортное средство. Я уверен, что семейные автомобили должны быть освобождены от повышенного утильсбора. Это было бы важной поддержкой для многодетных семей, а также для обычных семей с детьми. Безусловно, именно семьи, которые воспитывают детей, заслуживают такой льготы и освобождения от дополнительного финансового бремени.