В Иркутске стартовал уникальный проект по подготовке цифровых волонтеров

С 22 по 26 сентября в городе Иркутске пройдет ряд образовательных мероприятий с участием столичных экспертов в области кибербезопасности. Как сообщили КП-Иркутск в администрации областного центра, проект «Кибербезопасность. Цифровые волонтеры» направлен на развитие цифровой грамотности среди молодежи и подготовку добровольцев, способных противостоять современным интернет-угрозам.