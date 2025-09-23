В Иркутске стартовал уникальный проект по подготовке цифровых волонтеров

С 22 по 26 сентября в городе Иркутске пройдет ряд образовательных мероприятий с участием столичных экспертов в области кибербезопасности. Как сообщили КП-Иркутск в администрации областного центра, проект «Кибербезопасность. Цифровые волонтеры» направлен на развитие цифровой грамотности среди молодежи и подготовку добровольцев, способных противостоять современным интернет-угрозам.
— Первый открытый мастер-класс состоялся сегодня в актовом зале на улице Марата, 14. Спикерами выступили специалисты из столицы, принимавшие участие в разработке правительственного проекта «Кибербезопасность Москва», — поделились в пресс-службе.
В рамках обучения участники освоят методы защиты личной информации, научатся распознавать фишинговые атаки и противодействовать дезинформации. Особое внимание уделяется безопасности в мессенджерах и публичных сетях Wi-Fi, а также методам выявления противоправного контента.
Программа сочетает теоретические занятия с практическими упражнениями и тематическими викторинами. По окончании курса все участники получат сертификаты, подтверждающие их компетенции в области цифровой безопасности.