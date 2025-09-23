В МВД рассказали о мошеннической схеме с купленными в аренду аккаунтами: как с этим борются

Россиянам сообщили о распространении в стране мошеннической схемы с купленными в аренду аккаунтами. Абонентские номера злоумышленников стали блокировать. Об этом уведомили в пресс-службе МВД, цитирует ТАСС.
В Министерстве уточнили, что абонентские номера владельцев аккаунтов, которые сдаются в аренду, блокируют на время. Аферисты обычно используют их в «многокомпонентных мошеннических схемах». Они действуют от лица якобы официальных организаций.
«В целях пресечения противоправной деятельности по управлению противоправной деятельностью с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ведомства осуществляют мероприятия по временному обеспечению оказания услуг связи владельцам абонентских номеров, на которых зарегистрированы сдаваемые в аренду аккаунты», — пояснили в МВД.
Злоумышленники могут получить доступ к конфиденциальным данным даже после заказа пиццы. В МВД подчеркнули, что цифровой след гражданина формируется не только через соцсети.