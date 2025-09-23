Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МВД рассказали о мошеннической схеме с купленными в аренду аккаунтами: как с этим борются

В МВД рассказали о блокировке номеров абонентов, сдающих аккаунты в аренду.

Источник: Комсомольская правда

Россиянам сообщили о распространении в стране мошеннической схемы с купленными в аренду аккаунтами. Абонентские номера злоумышленников стали блокировать. Об этом уведомили в пресс-службе МВД, цитирует ТАСС.

В Министерстве уточнили, что абонентские номера владельцев аккаунтов, которые сдаются в аренду, блокируют на время. Аферисты обычно используют их в «многокомпонентных мошеннических схемах». Они действуют от лица якобы официальных организаций.

«В целях пресечения противоправной деятельности по управлению противоправной деятельностью с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ведомства осуществляют мероприятия по временному обеспечению оказания услуг связи владельцам абонентских номеров, на которых зарегистрированы сдаваемые в аренду аккаунты», — пояснили в МВД.

Злоумышленники могут получить доступ к конфиденциальным данным даже после заказа пиццы. В МВД подчеркнули, что цифровой след гражданина формируется не только через соцсети.