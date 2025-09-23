Ричмонд
В аэропорту Саратова ввели ограничения на приём и выпуск самолётов

В ночь с 22 на 23 сентября в саратовском аэропорту «Гагарин» ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом говорится в сообщении официального представителя Росавиации Артёма Кореняко.

Источник: Life.ru

«Аэропорт Саратов (“Гагарин”). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — сказано в сообщении, размещённом в Telegram-канале Кореняко.

Официальный представитель Росавиации добавил, что ограничения вводятся в целях обеспечения безопасности экипажей и пассажиров.

Ранее в Федеральном агентстве воздушного транспорта сообщили о снятии ограничений на приём и выпуск воздушных судов в аэропорту Шереметьево. Ограничения были введены в 20:20 и действовали более четырёх часов. Для скорейшего возврата аэропорта к работе по плановому суточному расписанию очередность взлет-посадочных операций определяется Госкорпорацией по ОрВД во взаимодействии со специалистами оператора воздушной гавани.