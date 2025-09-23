В аэропорту Саратова ввели ограничения на приём и выпуск самолётов

Ранее в Федеральном агентстве воздушного транспорта сообщили о снятии ограничений на приём и выпуск воздушных судов в аэропорту Шереметьево. Ограничения были введены в 20:20 и действовали более четырёх часов. Для скорейшего возврата аэропорта к работе по плановому суточному расписанию очередность взлет-посадочных операций определяется Госкорпорацией по ОрВД во взаимодействии со специалистами оператора воздушной гавани.