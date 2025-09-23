Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин: уничтожены ещё три БПЛА, летевших на Москву

Мэр Москвы написал сначала об одном сбитом дроне, после — ещё о двух обезвреженных беспилотниках.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные уничтожили ещё три вражеских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), которые летели в сторону Москвы, написал мэр российской столицы Сергей Собянин.

Глава города оставил два сообщения. Сначала он проинформировал об одном дроне.

«Уничтожен один вражеский беспилотник, летевший на Москву», — отметил Собянин в своём канале в мессенджере Max.

После появился пост о ещё двух сбитых БПЛА. Мэр добавил, что к местам падения обломков беспилотников прибыли сотрудники экстренных служб.

Напомним, ранее, с полуночи 23 сентября, Собянин также сообщал об уничтожении дронов, летевших на российскую столицу. Речь шла о пяти аппаратах.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше