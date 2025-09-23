Собянин: уничтожены ещё три БПЛА, летевших на Москву

Российские военные уничтожили ещё три вражеских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), которые летели в сторону Москвы, написал мэр российской столицы Сергей Собянин.
Глава города оставил два сообщения. Сначала он проинформировал об одном дроне.
«Уничтожен один вражеский беспилотник, летевший на Москву», — отметил Собянин в своём канале в мессенджере Max.
После появился пост о ещё двух сбитых БПЛА. Мэр добавил, что к местам падения обломков беспилотников прибыли сотрудники экстренных служб.
Напомним, ранее, с полуночи 23 сентября, Собянин также сообщал об уничтожении дронов, летевших на российскую столицу. Речь шла о пяти аппаратах.
