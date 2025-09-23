Врач объяснила, почему бурый жир делает похудение проще

— В буром жире очень много митохондрий — энергетических и тепловых печей организма. Поэтому там постоянно сжигаются свободные жирные кислоты. Причем, с интенсивностью раз в пять больше обычного. То есть чем больший процент у нас бурого жира, тем легче нам похудеть, — пояснила Павлова.