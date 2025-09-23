Врач объяснила, почему бурый жир делает похудение проще

Бурый жир считается особым «секретным оружием» организма. Эта ткань помогает не только согреваться, но и активно сжигать лишние калории. Об этом KP.RU рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова, автор канала «Доктор Павлова, эндокринолог», доктор медицинских наук.
— В буром жире очень много митохондрий — энергетических и тепловых печей организма. Поэтому там постоянно сжигаются свободные жирные кислоты. Причем, с интенсивностью раз в пять больше обычного. То есть чем больший процент у нас бурого жира, тем легче нам похудеть, — пояснила Павлова.
По словам врача, особенно много бурого жира у людей, работающих на холоде: строителей в северных регионах, оленеводов, а также у спортсменов. Лидерами здесь считаются пловцы, ведь их организму приходится постоянно справляться с перепадами температуры.
Главное отличие бурого жира от белого — его способность синтезировать противовоспалительные вещества. Благодаря этому, отметила Павлова, он становится важным защитником здоровья, помогая организму снижать воспалительные процессы.