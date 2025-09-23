Ричмонд
В Иркутской области обсудили легализацию самозанятых таксистов

На текущий день регионе зарегистрировано только 2385 самозанятых перевозчиков.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В правительстве Иркутской области обсудили развитие такси как направление поддержки самозанятых. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Во встрече участвовали представители министерств, налоговой службы, правоохранительных органов и агрегаторов такси.

— По данным ФГИС «Такси», на начало сентября 2025 года в Приангарье зарегистрировано только 2385 самозанятых перевозчиков, что явно не отражает фактическое количество водителей в отрасли такси, — поделились в правительстве.

Эта статистика свидетельствует о значительном количестве неоформленных перевозчиков. Для решения проблемы предложено разделить сферу перевозок на профессиональное такси и самозанятых водителей, установить дополнительные требования к здоровью водителей и организовать получение заказов через агрегаторы.

Отдельно рассмотрели такси как инструмент социальной адаптации участников СВО. Фонд «Защитники Отечества» может заключить соглашение с агрегаторами такси для трудоустройства защитников.

Роман Колесов подчеркнул необходимость снижения административных барьеров, чтобы водители регистрировались как самозанятые и платили налоги в бюджет, а не уходили в нелегальную сферу.