В Иркутской области обсудили легализацию самозанятых таксистов

В правительстве Иркутской области обсудили развитие такси как направление поддержки самозанятых. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Во встрече участвовали представители министерств, налоговой службы, правоохранительных органов и агрегаторов такси.
— По данным ФГИС «Такси», на начало сентября 2025 года в Приангарье зарегистрировано только 2385 самозанятых перевозчиков, что явно не отражает фактическое количество водителей в отрасли такси, — поделились в правительстве.
Эта статистика свидетельствует о значительном количестве неоформленных перевозчиков. Для решения проблемы предложено разделить сферу перевозок на профессиональное такси и самозанятых водителей, установить дополнительные требования к здоровью водителей и организовать получение заказов через агрегаторы.
Отдельно рассмотрели такси как инструмент социальной адаптации участников СВО. Фонд «Защитники Отечества» может заключить соглашение с агрегаторами такси для трудоустройства защитников.
Роман Колесов подчеркнул необходимость снижения административных барьеров, чтобы водители регистрировались как самозанятые и платили налоги в бюджет, а не уходили в нелегальную сферу.