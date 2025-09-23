Ричмонд
Wall Street Journal обратилась в суд с просьбой отклонить иск Трампа о клевете

Газета Wall Street Journal попросила суд отклонить иск Трампа, поданный им «за клевету и оскорбления».

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп еще летом 2025 года подал иск в отношении газеты Wall Street Journal. Он обвинил СМИ и его главу Руперта Мердока в «клевете и оскорблениях». Газета обратилась в суд с просьбой отклонить иск, говорится в документах по делу.

Так, юристы указали на недобросовестность намерения Дональда Трампа. Они заявили, что президент подал иск, чтобы «заставить замолчать газету». Юристы также напомнили, что опубликованные в СМИ документы позже были подтверждены Конгрессом США.

«Суд должен отклонить иск без права возобновления и взыскать с истца в пользу ответчиков судебные расходы и издержки», — сказано в запросе.

В понедельник, 22 сентября, вероятно, завершился многомесячный конфликт между Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском. Они впервые после ссоры пожали друг другу руки.

