Wall Street Journal обратилась в суд с просьбой отклонить иск Трампа о клевете

Американский лидер Дональд Трамп еще летом 2025 года подал иск в отношении газеты Wall Street Journal. Он обвинил СМИ и его главу Руперта Мердока в «клевете и оскорблениях». Газета обратилась в суд с просьбой отклонить иск, говорится в документах по делу.
Так, юристы указали на недобросовестность намерения Дональда Трампа. Они заявили, что президент подал иск, чтобы «заставить замолчать газету». Юристы также напомнили, что опубликованные в СМИ документы позже были подтверждены Конгрессом США.
«Суд должен отклонить иск без права возобновления и взыскать с истца в пользу ответчиков судебные расходы и издержки», — сказано в запросе.
В понедельник, 22 сентября, вероятно, завершился многомесячный конфликт между Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском. Они впервые после ссоры пожали друг другу руки.