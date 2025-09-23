Wall Street Journal обратилась в суд с просьбой отклонить иск Трампа о клевете

Американский лидер Дональд Трамп еще летом 2025 года подал иск в отношении газеты Wall Street Journal. Он обвинил СМИ и его главу Руперта Мердока в «клевете и оскорблениях». Газета обратилась в суд с просьбой отклонить иск, говорится в документах по делу.