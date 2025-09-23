Дроны появились над военным объектом в Норвегии

В этот же день датская полиция сообщила, что в небе над аэропортом Копенгагена заметили от двух до четырех «крупных» дронов. По информации сервиса Flightradar24, все взлетно-посадочные операции были остановлены с 21:26 по московскому времени. По меньшей мере одиннадцать рейсов были вынуждены изменить маршрут и перенаправлены в другие аэропорты.