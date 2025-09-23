Ричмонд
Дроны появились над военным объектом в Норвегии

Над военным объектом в Осло, Норвегия, были замечены беспилотные летательные аппараты (БПЛА), после чего военнослужащие подняли тревогу. Об этом в понедельник, 22 сентября, сообщило издание Aftonbladet.

По информации издания, военные базы заметили дроны, после чего в городе была объявлена полицейская операция. В результате оперативных действий были задержаны два гражданина Сингапура.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют обстоятельства нахождения задержанных рядом с военным объектом, а также их возможную связь с замеченными беспилотниками, говорится в сообщении.

В этот же день датская полиция сообщила, что в небе над аэропортом Копенгагена заметили от двух до четырех «крупных» дронов. По информации сервиса Flightradar24, все взлетно-посадочные операции были остановлены с 21:26 по московскому времени. По меньшей мере одиннадцать рейсов были вынуждены изменить маршрут и перенаправлены в другие аэропорты.

Утром 10 сентября польские войска применили оружие в отношении беспилотников, которые пересекли воздушное пространство страны. Позднее Туск назвал произошедшее «масштабной провокацией».

