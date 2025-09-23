В России хотят наказывать за коляски и велосипеды в подъезде: что может грозить гражданам

Жильцы многоквартирных домов могут быть оштрафованы за оставление своего имущества в местах, не предназначенных для этого. Речь идёт о санках, колясках, велосипедах и других предметах, напоминает ТАСС со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева.