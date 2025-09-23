В России хотят наказывать за коляски и велосипеды в подъезде: что может грозить гражданам

Жильцы многоквартирных домов могут быть оштрафованы за оставление своего имущества в местах, не предназначенных для этого. Речь идёт о санках, колясках, велосипедах и других предметах, напоминает ТАСС со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева.
Депутат напомнил, что в новых жилых домах для хранения колясок, санок и велосипедов предусмотрены помещения, соответствующие противопожарным требованиям, но в старых домах, где специально отведённых для этого мест нет, оставлять вещи в подъездах запрещено.
«Ответственность за несоблюдение требований пожарной безопасности установлена статьей 20.4 КоАП РФ, по которой за захламление лестничной клетки граждан ждет предупреждение или штраф от 5 тыс. до 15 тыс. рублей», — сказал Кошелев.
Тем временем юрист Атласкирова напомнила, что за хранение мебели и бензина на балконе можно попасть под суд.
Ранее 35% опрошенных россиян пожаловались, что их соседи оставляют личные вещи в общественных местах. Часто чужие велосипеды приковываются к лестницам и пачкают одежду тех, кто пытается пройти мимо, а коляски перегораживают проходы между этажами.