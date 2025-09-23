На Камчатке за сутки зафиксировали более 30 афтершоков магнитудой до 6,3

Отмечается, что два таких землетрясения ощущались местными жителями. Также в управлении МЧС уточнили, что по-прежнему фиксируется активность пяти вулканов — Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского и Крашенинникова. Людей призвали не приближаться к этим исполинам.