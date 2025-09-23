На Камчатке за сутки зафиксировали более 30 афтершоков магнитудой до 6,3

Сейсмологи зарегистрировали на Камчатке за сутки 32 повторных подземных толчка, которые наблюдаются на полуострове после мощного землетрясения, сообщило Главное управление МЧС России по региону.
«За сутки произошли 32 афтершока магнитудой от 3,5 до 6,3», — уточнило региональное подразделение федерального ведомства в своём Telegram-канале.
Отмечается, что два таких землетрясения ощущались местными жителями. Также в управлении МЧС уточнили, что по-прежнему фиксируется активность пяти вулканов — Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского и Крашенинникова. Людей призвали не приближаться к этим исполинам.
Напомним, 18 сентября у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,2. По восточному побережью полуострова была объявлена угроза цунами.