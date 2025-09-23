В аэропорту Иркутска массовая задержка рейсов

Байкало-Ангарская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров из-за массовых задержек рейсов в иркутском аэропорту. Как сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, в областном центре сложилась сложная ситуация с задержками авиарейсов. Из-за позднего прибытия воздушных судов вылеты пяти рейсов были перенесены на более позднее время.
— По предварительным данным, рейс Y74411 до Уфы, запланированный на 07:05 (местное время), перенесен на 10:30 23.09.2025. Вылет рейса ДП6537, следующего в Москву, перенесен с 08:10 (местное время) на 12:55 23.09.2025, — поделились правоохранители.
Три рейса одного из отечественных перевозчиков также подверглись изменениям: рейс в Москву задержан с 09:50 до 15:00, рейс в Бангкок перенесен с 06:45 на 14:35, а еще один рейс в Москву отложен с 13:20 до 15:10. Байкало-Ангарская транспортная прокуратура взяла на особый контроль соблюдение прав пассажиров, оказавшихся в вынужденной ситуации ожидания. Надзорное ведомство отслеживает предоставление пассажирам положенных компенсаций и создание необходимых условий во время задержки рейсов.