В аэропорту Иркутска массовая задержка рейсов

Три рейса одного из отечественных перевозчиков также подверглись изменениям: рейс в Москву задержан с 09:50 до 15:00, рейс в Бангкок перенесен с 06:45 на 14:35, а еще один рейс в Москву отложен с 13:20 до 15:10. Байкало-Ангарская транспортная прокуратура взяла на особый контроль соблюдение прав пассажиров, оказавшихся в вынужденной ситуации ожидания. Надзорное ведомство отслеживает предоставление пассажирам положенных компенсаций и создание необходимых условий во время задержки рейсов.