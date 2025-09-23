В США заявили об угрозах, поступающих после убийства Кирка

В Соединенных Штатах фиксируют угрозы, поступающие после убийства политика и активиста Чарли Кирка. Так, медиакомпании Sinclair Broadcast Group пришлось отменить запланированный показ программы о соратнике президента США. Это решение связано с полученными угрозами, пишет The New York Post.
Предупреждения касались показа программ местными станциями ABC. В итоге эфир перенесли на YouTube. Об этом оповестили за несколько минут до начала трансляции.
В статье отмечается, что руководство медиагруппы опасалось повторения инцидента со стрельбой в филиале ABC в Сакраменто. Поэтому выпуск вышел не на телевидении, а в эфире YouTube.
По словам президента США Дональда Трампа, страна находится в состоянии глубокого горя после смерти Чарли Кирка. Он подчеркнул, что все потрясены.