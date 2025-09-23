Найденная в Бангкоке уроженка Владивостока снова исчезла

Найденная спустя примерно неделю после пропажи в Бангкоке уроженка Владивостока снова исчезла. Ранее в соцсетях появилась неподтверждённая информация, что на момент обнаружения девушки она не понимала, что происходит, и не подпускала к себе людей, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на SHOT (18+).
По информации SHOT, через некоторое время после того, как Эрику нашли, она взяла чемодан и выехала из хостела в неизвестном направлении. Предположительно, она ушла одна. Перед тем, как покинуть хостел, она попрощалась с сотрудниками.
Ранее в соцсетях писали, что Эрика не понимала, что происходит. Девушка никого к себе не подпускала, в том числе мать, прилетевшую за внучкой.
Напомним, 34-летнюю Эрику искали в Бангкоке около недели. Ночью на 13 сентября она вышла из такси на улице с барами и пропала. Машину, по данным источников SHOT, она заказала на ресепшене, но с чужого телефона. С девушкой видели мужчину-европейца.
При этом в номере отеля, откуда уехала россиянка, осталась её маленькая дочь. Ребёнка временно поместили в местный детский дом. 18 сентября родители россиянки вылетели из Владивостока в Бангкок, чтобы забрать внучку.
Позже сотрудники одного из хостелов, где находилась Эрика, позвонили в российское консульство. Историей заинтересовалась прокуратура Приморского края. Началась проверка по факту оставления малолетнего ребенка без присмотра в Таиланде.
По сети также распространились фото, сделанные якобы сразу после обнаружения пропавшей. На этих кадрах девушка делает маску для лица. По данным SHOT (18+), она не смогла объяснить своё поведение. По какой причине уроженка Владивостока оставила в отеле свою четырёхлетнюю дочь, пока не сообщается.