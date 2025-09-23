Очередной канал нелегальной миграции перекрыли во Владивостоке

Незаконный бизнес организовали местная жительница, иностранец и сотрудница одного из городских почтовых отделений, а также двое пособников, роль которых заключалась в подборе лиц, с которыми заключались фиктивные договоры по оказанию услуг, позволяющие легализоваться иностранцам. Подпольный бизнес работал с 2024 по 2025 год, приём клиентов злоумышленники вели в том числе в офисе около площади Луговой — месте, известном как место скопления иностранных граждан. Один офис по оказанию нелегальных услуг мигрантам в текущем году на Луговой уже прикрыли.
Вознаграждение за оказание незаконных услуг соучастники преступной группы принимали как деньгами, так и различными услугами.
Действия преступной группы квалифицированы как организация нелегальной миграции с использованием поддельных документов (пункты «а», «г» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). Соучастникам избрана мера пресечения, сейчас следователи и сотрудники полиции устанавливают других лиц, которые могут иметь отношение к преступной схеме.
Напоминаем, в России завершилась миграционная амнистия — период, когда незаконно находящиеся в стране иностранцы могли урегулировать своё правовое положение, оформив необходимый пакет документов. Тех, кто не успел легализоваться до 10 сентября 2025 года, будут вносить в реестр контролируемых лиц. Граждане из «чёрного списка» существенно ограничены в правах: например, их детей не принимают в общеобразовательные школы, нелегальным иностранцам нельзя регистрировать брак в России, получить водительские права, открывать счета в банке и совершать любые банковские операции, кроме оплаты штрафов и счетов.
Планируется дальнейшее ужесточение миграционной политики в России. В частности, предполагается отмена трудовых патентов для мигрантов.