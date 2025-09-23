Ричмонд
Очередной канал нелегальной миграции перекрыли во Владивостоке

Во Владивостоке возбуждено уголовное дело об организации очередного канала нелегальной миграции, на данный момент установлены пять соучастников преступления, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Следственный комитет Приморского края.

Источник: ДЕЙТА

Незаконный бизнес организовали местная жительница, иностранец и сотрудница одного из городских почтовых отделений, а также двое пособников, роль которых заключалась в подборе лиц, с которыми заключались фиктивные договоры по оказанию услуг, позволяющие легализоваться иностранцам. Подпольный бизнес работал с 2024 по 2025 год, приём клиентов злоумышленники вели в том числе в офисе около площади Луговой — месте, известном как место скопления иностранных граждан. Один офис по оказанию нелегальных услуг мигрантам в текущем году на Луговой уже прикрыли.

Вознаграждение за оказание незаконных услуг соучастники преступной группы принимали как деньгами, так и различными услугами.

Действия преступной группы квалифицированы как организация нелегальной миграции с использованием поддельных документов (пункты «а», «г» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). Соучастникам избрана мера пресечения, сейчас следователи и сотрудники полиции устанавливают других лиц, которые могут иметь отношение к преступной схеме.

Напоминаем, в России завершилась миграционная амнистия — период, когда незаконно находящиеся в стране иностранцы могли урегулировать своё правовое положение, оформив необходимый пакет документов. Тех, кто не успел легализоваться до 10 сентября 2025 года, будут вносить в реестр контролируемых лиц. Граждане из «чёрного списка» существенно ограничены в правах: например, их детей не принимают в общеобразовательные школы, нелегальным иностранцам нельзя регистрировать брак в России, получить водительские права, открывать счета в банке и совершать любые банковские операции, кроме оплаты штрафов и счетов.

Планируется дальнейшее ужесточение миграционной политики в России. В частности, предполагается отмена трудовых патентов для мигрантов.