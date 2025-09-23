Очередной канал нелегальной миграции перекрыли во Владивостоке

Незаконный бизнес организовали местная жительница, иностранец и сотрудница одного из городских почтовых отделений, а также двое пособников, роль которых заключалась в подборе лиц, с которыми заключались фиктивные договоры по оказанию услуг, позволяющие легализоваться иностранцам. Подпольный бизнес работал с 2024 по 2025 год, приём клиентов злоумышленники вели в том числе в офисе около площади Луговой — месте, известном как место скопления иностранных граждан. Один офис по оказанию нелегальных услуг мигрантам в текущем году на Луговой уже прикрыли.