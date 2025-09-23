В омском Калачинске зафиксировано авиационное происшествие

Уточняется, что вертолет следовал из Новосибирска в п.п. Поповка. О каких-либо повреждениях воздушного судна или ущербе здоровью его экипажа не сообщается. Предварительно заявлено, что решение о приземлении в Калачинске принято на фоне отсутствия достаточного количества топлива, однако обстоятельства «нештатной» посадки предстоит проверить надзорным органам.