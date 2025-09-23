В омском Калачинске зафиксировано авиационное происшествие

По сведениям Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, обнародованным в минувший понедельник, 22 сентября 2025 года, в Калачинске зафиксирован инцидент с незапланированной посадкой воздушного судна. По официальной информации, речь идет о приземлении вертолета «Робинсон 44» на площадке, закрепленной за Омским летно-техническим колледжем гражданской авиации имени А. В. Ляпидевского.
Уточняется, что вертолет следовал из Новосибирска в п.п. Поповка. О каких-либо повреждениях воздушного судна или ущербе здоровью его экипажа не сообщается. Предварительно заявлено, что решение о приземлении в Калачинске принято на фоне отсутствия достаточного количества топлива, однако обстоятельства «нештатной» посадки предстоит проверить надзорным органам.