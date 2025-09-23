Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

13 рейсов задержали и 2 отменили на прилет в аэропорт Толмачево 23 сентября

Кроме того, два рейса отменили на вылет из Новосибирска.

Источник: Комсомольская правда

Сразу 13 рейсов задержали и два рейса отменили на прилет в новосибирский аэропорт Толмачево 23 сентября. Об этом свидетельствует информация с онлайн-табло воздушной гавани.

Так, с опозданием в Новосибирск прилетят рейсы из Санкт-Петербурга, московского Шереметьево, Якутска, Абакана, Пекина, Хабаровска, Магадана, Южно-Сахалинска, Антальи, Владивостока, Мирного и два из Иркутска. Время задержки варьируется от нескольких минут до пары часов.

Кроме того, были отменены два рейса Шереметьево — Новосибирск, прилет которых ожидался в 09:05 и 14:35.

На вылет задерживается рейс Новосибирск — Бангкок, отменены два рейса в Шереметьево.