Депутат ГД рассказал о штрафах за оставление колясок и велосипедов в подъезде

Ранее появилась информация о том, что за кормление голубей у подъездов может грозить штраф в сотни тысяч рублей. В обосновании говорила о нормах, касающихся нарушений правил обращения с отходами. Однако общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь опроверг эти данные.