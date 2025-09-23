Ричмонд
Депутат ГД рассказал о штрафах за оставление колясок и велосипедов в подъезде

Жители российских многоквартирных домов, оставляющие коляски, санки, велосипеды и другое личное имущество в подъездах, рискуют получить штраф за нарушение правил пожарной безопасности. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР).

По его словам, в новых домах предусмотрены специальные помещения для хранения колясок и велосипедов, соответствующие всем нормам. Однако в старых домах таких мест нет, что делает хранение подобных предметов в подъездах недопустимым.

За захламление лестничных клеток нарушителям грозит предупреждение или штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей согласно статье 20.4 КоАП РФ, передает ТАСС.

Ранее депутаты Государственной думы РФ от партии «Справедливая Россия — За правду» направили обращение главе Министерства строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину с предложением увеличить штраф за курение и распитие алкогольных напитков в подъездах домов.

Ранее появилась информация о том, что за кормление голубей у подъездов может грозить штраф в сотни тысяч рублей. В обосновании говорила о нормах, касающихся нарушений правил обращения с отходами. Однако общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь опроверг эти данные.

