Жители Иркутской области записываются к врачу через платформу обратной связи

— Житель Иркутска сообщил на платформу о невозможности записаться к офтальмологу. Информация о проблемах с записью к терапевту и аллергологу поступала недавно из Ангарска. Во всех случаях заявители были записаны на прием с указанием точного времени и места приема. Обратную связь они оценили на пять баллов, — поделились в правительстве.