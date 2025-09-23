Жители Иркутской области записываются к врачу через платформу обратной связи

В Иркутской области вопросы организации медицинской помощи сохраняют лидерство среди обращений граждан на Платформу обратной связи. Этот сервис, созданный по инициативе Президента России Владимира Путина, работает в рамках нацпроекта по цифровой трансформации государственного управления. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве региона.
— Житель Иркутска сообщил на платформу о невозможности записаться к офтальмологу. Информация о проблемах с записью к терапевту и аллергологу поступала недавно из Ангарска. Во всех случаях заявители были записаны на прием с указанием точного времени и места приема. Обратную связь они оценили на пять баллов, — поделились в правительстве.
Сервис интегрирован с порталом Госуслуг, что обеспечивает простой и удобный способ подачи обращений. Альтернативным каналом доступа являются официальные страницы органов власти в социальных сетях, включая правительственный госпаблик.