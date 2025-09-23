Ричмонд
В России зарегистрировано более 899 тысяч заболевших ОРВИ

Заболеваемость ОРВИ в России увеличивается.

Источник: Комсомольская правда

В России продолжает увеличиваться заболеваемость ОРВИ.

«В Российской Федерации продолжается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями негриппозной этиологии. По данным за 38-ю неделю, зарегистрировано более 899 тыс. случаев», — информирует пресс-служба Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что подобная динамика характерна для начала осени, когда закончился период массовых отпусков и начали формироваться организованные детские коллективы.

Кроме ОРВИ, у россиян диагностируется коронавирусная инфекция. За указанный период выявлено 14,8 тысяч случаев заболевания COVID 19.

Также сообщалось о 16,5 вакцинированных от гриппа в РФ.

Ранее врач Уланкина объяснила, как различить симптомы ОРВИ, гриппа и коронавируса.

Можно ли уберечься от осенних вирусов и что делать — новые рекомендации российского Минздрава здесь на KP.RU.

Как укрепить иммунитет и снизить риск заражения ОРВИ, узнайте здесь на KP.RU.