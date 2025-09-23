День тигра, марши и дроны: насыщенные выходные ждут жителей и гостей Владивостока

Сразу после этого, 28 сентября, на этой же набережной пройдет уже 26-й по счету День тигра. Директор АНО «Амурский тигр» Сергей Арамилев сообщил, что гостей ждут интерактивные площадки и праздничный концерт с группой «Браво». По словам первого вице-мэра Владивостока Сергея Дмитриенко, в карнавальном шествии примут участие около трех тысяч студентов и школьников, которые подготовили оригинальные костюмы.