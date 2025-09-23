День тигра, марши и дроны: насыщенные выходные ждут жителей и гостей Владивостока

«Фестиваль “Приморские муссоны” с 26 по 28 сентября на набережной Спортивной гавани позволит гостям погрузиться в уникальную атмосферу портового города. Здесь будет работать несколько зон, каждая позволит ощутить яркую историю Владивостока. На площадке “Грани Миллионки” расположится творческий квартал. Ауру загадочного квартала передадут китайские фонарики, шуршащие шелка традиционного наряда ханьфу, маджонг и го», — рассказал Виталий Станиславчук, заместитель директора АНО «Туристско-информационный центр Приморского края».
Хедлайнером второго дня фестиваля станет группа The Hatters.
Сразу после этого, 28 сентября, на этой же набережной пройдет уже 26-й по счету День тигра. Директор АНО «Амурский тигр» Сергей Арамилев сообщил, что гостей ждут интерактивные площадки и праздничный концерт с группой «Браво». По словам первого вице-мэра Владивостока Сергея Дмитриенко, в карнавальном шествии примут участие около трех тысяч студентов и школьников, которые подготовили оригинальные костюмы.
Еще одним значимым событием уик-энда станет фестиваль духовых оркестров «Тихоокеанские марши». Генеральный директор компании-организатора «Креативные индустрии ДВ» Михаил Полусмак подчеркнул символичность проведения фестиваля в сентябре, когда отмечается 80-летие окончания Второй мировой войны. Ключевым моментом станет плац-концерт на центральной площади с участием Центрального военного оркестра Минобороны РФ и коллективов из других городов.
Для любителей современных технологий 27 сентября на стадионе «Динамо» пройдут первые «Гонки дронов». Как пояснил представитель военно-спортивного клуба «Патриот» Владимир Моторин, эти соревнования среди школьников призваны популяризировать применение беспилотников в различных сферах жизни.
Власти города предупредили о возможных временных ограничениях движения в дни проведения мероприятий. Сергей Дмитриенко призвал жителей и гостей Владивостока ответственно отнестись к мерам безопасности, чтобы ярко и комфортно завершить летний сезон.
Напомним, ранее стало известно, что популярные музыкальные коллективы выступят с концертами во Владивостоке после многолетних перерывов.