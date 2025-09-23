В базу украинского сайта «Миротворец» внесли троих детей из России

Трое детей из России были внесены в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец», сообщило РИА Новости со ссылкой на информацию с этого ресурса.
Двоим несовершеннолетним, оказавшимся в указанном списке, девять лет. Ещё один ребёнок младше их на год. Всех включили в базу якобы за «сознательное нарушение госграницы» Украины.
Напомним, ранее появилась информация о том, что в базу «Миротворца» попал мальчик из России, которому всего три года. Также сообщалось, что в список внесли пятилетнего ребёнка.
* По решению суда запрещен в РФ.