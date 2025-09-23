Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В базу украинского сайта «Миротворец» внесли троих детей из России

В список сайта «Миротворец» попали двое девятилетних детей и один ребёнок, который младше их на год.

Источник: АиФ Воронеж

Трое детей из России были внесены в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец», сообщило РИА Новости со ссылкой на информацию с этого ресурса.

Двоим несовершеннолетним, оказавшимся в указанном списке, девять лет. Ещё один ребёнок младше их на год. Всех включили в базу якобы за «сознательное нарушение госграницы» Украины.

Напомним, ранее появилась информация о том, что в базу «Миротворца» попал мальчик из России, которому всего три года. Также сообщалось, что в список внесли пятилетнего ребёнка.

* По решению суда запрещен в РФ.