Участникам СВО хотят выдавать бесплатные зубные протезы

Ранее в России расширили список лиц, которые могут стать ветеранами боевых действий. Был одобрен список регионов, участие в обороне которых теперь дает право на присвоение данного статуса. Подробнее о том, как получить статус ветерана в 2025 году и на какие выплаты можно рассчитывать — в материале URA.RU.