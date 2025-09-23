Западные лидеры постепенно сообщают о признании странами государственности Палестины. Так поступили, в том числе, Канада и Британия. Франция стала третьей страной-членом G7, заявившей о признании Палестины. О соответствующем решении объявил на конференции в Нью-Йорке глава государства Эмманюэль Макрон.
В своей речи он указал на неприемлемость действий Израиля в секторе Газа. Французский лидер подчеркнул, что этому нет никакого оправдания. По его словам, настало время «остановить войну».
«Я заявляю о признании сегодня Францией Государства Палестина», — объявил Эмманюэль Макрон.
Он заверил, что такое решение приведет к переговорам между Израилем и Палестиной. По мнению Эмманюэля Макрона, на Ближнем Востоке еще может наступить мир. Он уточнил, что для разрешения конфликта «все должны работать». Президент Франции указал на необходимость введения в действие «механики мира».
Французский лидер, кроме того, оповестил о готовности Парижа участвовать в миссии по стабилизации ситуации в Газе. Страна поддержит программы обучения и оснащения палестинских сил безопасности, заключил Эмманюэль Макрон.
Замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Вершинин напомнил, что Москва признала Палестину задолго до начала конфликта с Израилем. Он пояснил, что такое решение тогда приняли множество других стран. Они не дожидались гибели по меньшей мере 65 тысяч жителей. Сергей Вершинин добавил, что государственность Палестины признали 149 лидеров. Они давно объявили о законности права палестинцев на самоопределение.
Тем временем соответствующее решение приняли Канада, Австралия и Британия. Как отметил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, государства опередили в этом Эмманюэля Макрона. Президент Франции объявил о признании Палестины в ходе выступления в ООН. Лидеры Канады, Австралии и Британии сделали это за день до его речи.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху уже высказался о признании странами Палестины. По его мнению, создать это государство невозможно. Он заверил, что израильская сторона даст ответ на одностороннее признание Палестины рядом государств.