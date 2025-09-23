Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макрон выступил с заявлением о признании Палестины

Франция стала третьей страной G7, признавшей государство Палестина.

Источник: Комсомольская правда

Западные лидеры постепенно сообщают о признании странами государственности Палестины. Так поступили, в том числе, Канада и Британия. Франция стала третьей страной-членом G7, заявившей о признании Палестины. О соответствующем решении объявил на конференции в Нью-Йорке глава государства Эмманюэль Макрон.

В своей речи он указал на неприемлемость действий Израиля в секторе Газа. Французский лидер подчеркнул, что этому нет никакого оправдания. По его словам, настало время «остановить войну».

«Я заявляю о признании сегодня Францией Государства Палестина», — объявил Эмманюэль Макрон.

Он заверил, что такое решение приведет к переговорам между Израилем и Палестиной. По мнению Эмманюэля Макрона, на Ближнем Востоке еще может наступить мир. Он уточнил, что для разрешения конфликта «все должны работать». Президент Франции указал на необходимость введения в действие «механики мира».

Французский лидер, кроме того, оповестил о готовности Парижа участвовать в миссии по стабилизации ситуации в Газе. Страна поддержит программы обучения и оснащения палестинских сил безопасности, заключил Эмманюэль Макрон.

Замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Вершинин напомнил, что Москва признала Палестину задолго до начала конфликта с Израилем. Он пояснил, что такое решение тогда приняли множество других стран. Они не дожидались гибели по меньшей мере 65 тысяч жителей. Сергей Вершинин добавил, что государственность Палестины признали 149 лидеров. Они давно объявили о законности права палестинцев на самоопределение.

Тем временем соответствующее решение приняли Канада, Австралия и Британия. Как отметил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, государства опередили в этом Эмманюэля Макрона. Президент Франции объявил о признании Палестины в ходе выступления в ООН. Лидеры Канады, Австралии и Британии сделали это за день до его речи.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху уже высказался о признании странами Палестины. По его мнению, создать это государство невозможно. Он заверил, что израильская сторона даст ответ на одностороннее признание Палестины рядом государств.

Узнать больше по теме
Палестина: история, конфликты и современное положение
Палестина — древняя земля с богатой историей, ставшая центром одного из самых затяжных конфликтов современности. Этот регион, священный для трех мировых религий, уже более века остается яблоком раздора на Ближнем Востоке. Сегодня она разделена на Западный берег и сектор Газа, но не прекращает добиваться международного признания и права на самоопределение. Разбираемся в истории образования этого государства и его пути к независимости.
Читать дальше