Банки отказывают в выдаче денег со вкладов: что происходит

На это обратила внимание кандидат юридических наук Ирина Сивакова, сообщает ИА DEITA.RU.
При этом никаких изменений в законодательстве не происходило, заметила специалист, так что, скорее всего, эта проблема просто стала заметнее из-за того, что вкладчики стали чаще снимать наличные деньги из-за падения процентных ставок по депозитам.
При этом закон обязывает банки внимательно контролировать операции по счетам клиентов и препятствовать легализации доходов, полученных преступным путем. По этой причине банк может отказать в выдаче наличных, если усмотрит в операции признаки подозрительности.
Центробанк РФ утвердил примерно сто таких признаков, но их перечень не окончателен — банки вправе вводить и свои дополнительные критерии. Это даёт финансовым организациям широкие полномочия в принятии решений.
Когда клиент пытается снять наличные со своего счета, банк может потребовать документального подтверждения законности происхождения этих средств.
Пока все необходимые бумаги не предоставлены, деньги могут оставаться заблокированными, а суды чаще всего поддерживают действия банков.
Одной из причин возросших претензий со стороны банков становится ситуация с переводами вкладов между разными банками. После отмены комиссий за переводы внутри своих счетов люди стали активнее переоформлять вклады в поисках более выгодных условий.
Новый банк, не имея информации о предыдущем владельце и источнике средств, начинает выдвигать подозрения и требовать подтверждающие документы.
Чтобы избежать подобных проблем, стоит заранее позаботиться о документах: при переводе вклада в другой банк имеет смысл запросить справку о закрытии вклада в старом банке.
Также важно хранить подтверждающие законность происхождения средств бумаги — налоговые декларации, договоры купли-продажи имущества и подобные документы.