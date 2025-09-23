Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Банки отказывают в выдаче денег со вкладов: что происходит

В России участились случаи, когда банки отказывают клиентам в выдаче наличных с их счетов.

Источник: ДЕЙТА

На это обратила внимание кандидат юридических наук Ирина Сивакова, сообщает ИА DEITA.RU.

При этом никаких изменений в законодательстве не происходило, заметила специалист, так что, скорее всего, эта проблема просто стала заметнее из-за того, что вкладчики стали чаще снимать наличные деньги из-за падения процентных ставок по депозитам.

При этом закон обязывает банки внимательно контролировать операции по счетам клиентов и препятствовать легализации доходов, полученных преступным путем. По этой причине банк может отказать в выдаче наличных, если усмотрит в операции признаки подозрительности.

Центробанк РФ утвердил примерно сто таких признаков, но их перечень не окончателен — банки вправе вводить и свои дополнительные критерии. Это даёт финансовым организациям широкие полномочия в принятии решений.

Когда клиент пытается снять наличные со своего счета, банк может потребовать документального подтверждения законности происхождения этих средств.

Пока все необходимые бумаги не предоставлены, деньги могут оставаться заблокированными, а суды чаще всего поддерживают действия банков.

Одной из причин возросших претензий со стороны банков становится ситуация с переводами вкладов между разными банками. После отмены комиссий за переводы внутри своих счетов люди стали активнее переоформлять вклады в поисках более выгодных условий.

Новый банк, не имея информации о предыдущем владельце и источнике средств, начинает выдвигать подозрения и требовать подтверждающие документы.

Чтобы избежать подобных проблем, стоит заранее позаботиться о документах: при переводе вклада в другой банк имеет смысл запросить справку о закрытии вклада в старом банке.

Также важно хранить подтверждающие законность происхождения средств бумаги — налоговые декларации, договоры купли-продажи имущества и подобные документы.