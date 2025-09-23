Массовые аварии на электрических сетях происходят во Владивостоке второй день подряд в одном и том же районе

Вчера вечером без света остались жители улиц 40 лет ВЛКСМ, 50 лет ВЛКСМ, Борисенко, Вилкова, Вязовой, Героев-Тихоокеанцев, Интернациональной, Калинина, Кипарисовой, Коммунаров, Марины Расковой, Окатовой, Полярной, Слуцкого, Терешковой и некоторых других. Авария затронула более 190 адресов, света не было около часа, подача коммунального ресурса возобновилась к 23:40, но не для всех, как пишут местные жители в социальных сетях.
Сегодня без электричества также оказались порядка 200 домов, география отключений распространилась, помимо вышеперечисленных улиц, на улицы Никифорова, Новожилова и Сафонова. Произошло две аварии — одна около 09:35, вторая — в 10:50.
С более ранним отключением, которое охватило 30 адресов в районе Борисенко, работают энергетики Владивостокского предприятия электрических сетей, отключением на Чуркине, обесточившим ещё 165 домов и зданий, занимается ДРСК.
В связи с отключением электроэнергии временно обесточены светофоры по адресам:
перекресток ул. Вилкова — Калинина; Ул. 50 лет ВЛКСМ, 22, 32 Ул. Калинина, 4 Ул. Окатовая, 15 Ул. Окатовая, 46.
Местные жители пишут, что обесточена и насосная станция в районе Кипарисовой, это повлекло к отключению холодного водоснабжения. По некоторым адресам ранее в связи с гидравлическими испытаниями и другими работами отключили ещё и горячую воду, так что Чуркин снова оказался в коммунальном коллапсе.