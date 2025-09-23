Массовые аварии на электрических сетях происходят во Владивостоке второй день подряд в одном и том же районе

Вчера вечером без света остались жители улиц 40 лет ВЛКСМ, 50 лет ВЛКСМ, Борисенко, Вилкова, Вязовой, Героев-Тихоокеанцев, Интернациональной, Калинина, Кипарисовой, Коммунаров, Марины Расковой, Окатовой, Полярной, Слуцкого, Терешковой и некоторых других. Авария затронула более 190 адресов, света не было около часа, подача коммунального ресурса возобновилась к 23:40, но не для всех, как пишут местные жители в социальных сетях.