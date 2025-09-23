Жителей Омска попросили присоединиться к экологическому субботнику

Региональное природоохранное ведомство зовет неравнодушных омичей присоединиться ко Всероссийскому экологическому субботнику «Зеленая Россия». Приглашение ведомства опубликовал 22 сентября телеграм-канал «Минприроды Омской области».
«В рамках акции 26 сентября в 14.00 часов пройдет очистка от мусора природного рекреационного комплекса регионального значения “Старозагородный”. Всероссийский экологический субботник “Зеленая Россия” — это практический урок бережного отношения к природе. Ежегодно в субботнике “Зеленая Россия”, который проходит во всех субъектах России, принимают участие миллионы жителей», — говорится в сообщении телеграм-канала.
Также ведомство уведомляет, что помимо уборки территории, для участников акции подготовлены разминка, лотерея и даже полевая кухня.