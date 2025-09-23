Жителей Омска попросили присоединиться к экологическому субботнику

«В рамках акции 26 сентября в 14.00 часов пройдет очистка от мусора природного рекреационного комплекса регионального значения “Старозагородный”. Всероссийский экологический субботник “Зеленая Россия” — это практический урок бережного отношения к природе. Ежегодно в субботнике “Зеленая Россия”, который проходит во всех субъектах России, принимают участие миллионы жителей», — говорится в сообщении телеграм-канала.