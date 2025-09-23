Троих российских детей внесли в базу данных сайта «Миротворец»*

Двое девятилетних детей, Милана и Данил, а также восьмилетний Захар из России были внесены в украинскую базу данных «Миротворец»*. Об этом стало известно во вторник, 23 сентября.
Согласно данным сайта, дети якобы сознательно нарушили государственную границу Украины. Отмечается, что российские дети и подростки уже неоднократно попадали в эту базу данных с публикацией их личных сведений, передает РИА Новости.
Ранее двухлетняя девочка из России была внесена в базу данных украинского сайта «Миротворец»*, где размещают личную информацию о людях, которых создатели ресурса посчитали врагами страны. Малышку обвинили в том, что она якобы нарушила государственную границу Украины, когда ездила с родителями в Луганскую Народную Республику (ЛНР).
Помимо этого, подросток 14-ти лет, сын участвующего в специальной военной операции (СВО) российского офицера, также попал в базу данных украинского сайта «Миротворец»*. Ребенка также заподозрили в публичной поддержке СВО. На сайте были размещены личные данные мальчика и его семьи.
*Признан экстремистским ресурсом и запрещен на территории России.