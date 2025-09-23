Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Троих российских детей внесли в базу данных сайта «Миротворец»*

Двое девятилетних детей, Милана и Данил, а также восьмилетний Захар из России были внесены в украинскую базу данных «Миротворец»*. Об этом стало известно во вторник, 23 сентября.

Двое девятилетних детей, Милана и Данил, а также восьмилетний Захар из России были внесены в украинскую базу данных «Миротворец»*. Об этом стало известно во вторник, 23 сентября.

Согласно данным сайта, дети якобы сознательно нарушили государственную границу Украины. Отмечается, что российские дети и подростки уже неоднократно попадали в эту базу данных с публикацией их личных сведений, передает РИА Новости.

Ранее двухлетняя девочка из России была внесена в базу данных украинского сайта «Миротворец»*, где размещают личную информацию о людях, которых создатели ресурса посчитали врагами страны. Малышку обвинили в том, что она якобы нарушила государственную границу Украины, когда ездила с родителями в Луганскую Народную Республику (ЛНР).

Помимо этого, подросток 14-ти лет, сын участвующего в специальной военной операции (СВО) российского офицера, также попал в базу данных украинского сайта «Миротворец»*. Ребенка также заподозрили в публичной поддержке СВО. На сайте были размещены личные данные мальчика и его семьи.

*Признан экстремистским ресурсом и запрещен на территории России.