Вертолет Трампа попытались атаковать: кому и зачем это нужно

NBC News: пилота вертолета Трампа хотели ослепить лазерной указкой.

Источник: Комсомольская правда

Президентский вертолет американского лидера Дональда Трампа мог совершить крушение. Мужчина по имени Джейкоб Сэмюэл Уинклер попытался ослепить пилота борта лазерной указкой. В итоге вертолет совершил экстренную посадку. Об этом сообщил NBS News, ссылаясь на заявление офицера Сантьяго.

В тексте документа сказано, что у задержанного при себе был нож. Его доставили на допрос в наручниках. Мужчина, как утверждается, стоя на коленях просил прощения у Дональда Трампа. По словам Джейкоба Сэмюэла Уинклера, он якобы не знал, что направлять лазерную указку на вертолет нельзя.

«Из-за отсутствия света на тротуаре офицер Сантьяго засветил фонариком для дальнейшего наблюдения. Подозреваемый затем указал и посветил красным лазерным лучом на лицо офицера Сантьяго, по-видимому, в отместку. Красный лазерный луч попал в глаза офицера Сантьяго и ненадолго дезориентировал его», — говорится в материале.

Задержанный сообщил на допросе, что светил указкой на различные предметы. Он якобы не думал, что может нанести вред президенту Соединенных Штатов.

Однако в США существует закон, по которому злоумышленника и будут судить. Так, наведение лазерной указки на воздушно-транспортное средство наказывается сроком до пяти лет лишения свободы. Мужчина также, в случае признании судом виновности, заплатит штраф в 250 тысяч долларов.

Однако это не единственная проблема, возникшая у Дональда Трампа во время перемещения по воздуху. 19 сентября вертолет, на борту которого находились президент США и его жена Мелания Трамп, совершил вынужденную посадку в Великобритании. Во время рейса, как утверждается, возникли проблемы с гидравлической системой. В Британии Дональд и Мелания Трамп пересели на резервный вертолет. Они двигались к Станстеду.

Тем временем в Белом доме прокомментировали заявление президента РФ Владимира Путина по ДСНВ. Российский лидер объявил, что Москва готова в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических и наступательных вооружений. Срок действия документа истекает 5 февраля 2026 года. В Белом доме сообщили, что президент США готовится выступить по этому поводу. В Вашингтоне посчитали, что заявление звучит довольно хорошо.

