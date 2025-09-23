Ричмонд
Россияне озвучили оптимальный размер финансовой подушки

Более трети россиян считают, что оптимальная сумма для финансовой подушки должна превышать миллион рублей. Такие данные приводит исследование компании «СберСтрахование жизни» и сервиса «Работа.ру».

«Сумму в размере свыше млн рублей посчитали оптимальной для финансовой подушки более трети россиян. Примерно столько же признались, что не формируют накоплений», — пишет РБК со ссылкой на данные исследования. Авторы исследования отмечают, что 32% опрошенных назвали именно эту сумму (от млн рублей и выше) минимально необходимой для уверенности в будущем. При этом порядка 33% признались, что вообще не формируют накоплений.

Согласно опросу, еще 20% респондентов считают достаточной сумму от 301 до 500 тысяч рублей, столько же выбрали диапазон от 501 тысячи до миллиона. Наиболее скромную подушку — менее 100 тысяч рублей — считают оптимальной только 9% участников исследования.

Для формирования накоплений большинство россиян (84%) стараются регулярно откладывать деньги «на черный день». Из них две трети переводят на сбережения свободные средства ежемесячно, а 17% делают фиксированный взнос каждый месяц. Около 5% предпочитают единовременно откладывать крупную сумму.

Чаще всего средства хранятся на рублевых вкладах (60%), еще 35% держат деньги наличными, а 17% выбирают инвестиционные и страховые программы. Лишь 6% предпочитают вклады в иностранной валюте, а вариант с криптовалютой выбирают только 2%.

В ходе опроса респондентов также спросили, на какой срок хватит их финансовой подушки. Самый распространенный ответ — от трех месяцев до года (31%). Еще четверть опрошенных оценивают запас прочности в один-два месяца, а лишь 10% уверены, что смогут прожить на сбережения больше года.