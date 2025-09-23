Россияне озвучили оптимальный размер финансовой подушки

Россияне поделились мнением об оптимальном размере своей финансовой подушки.
Более трети россиян считают, что оптимальная сумма для финансовой подушки должна превышать миллион рублей. Такие данные приводит исследование компании «СберСтрахование жизни» и сервиса «Работа.ру».
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕРоссияне столкнулись с массовой стелсфляцией: что это такое и чем грозит простым людям.
«Сумму в размере свыше млн рублей посчитали оптимальной для финансовой подушки более трети россиян. Примерно столько же признались, что не формируют накоплений», — пишет РБК со ссылкой на данные исследования. Авторы исследования отмечают, что 32% опрошенных назвали именно эту сумму (от млн рублей и выше) минимально необходимой для уверенности в будущем. При этом порядка 33% признались, что вообще не формируют накоплений.
Согласно опросу, еще 20% респондентов считают достаточной сумму от 301 до 500 тысяч рублей, столько же выбрали диапазон от 501 тысячи до миллиона. Наиболее скромную подушку — менее 100 тысяч рублей — считают оптимальной только 9% участников исследования.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕИндексация зарплат в октябре коснется нескольких категорий россиян.
Для формирования накоплений большинство россиян (84%) стараются регулярно откладывать деньги «на черный день». Из них две трети переводят на сбережения свободные средства ежемесячно, а 17% делают фиксированный взнос каждый месяц. Около 5% предпочитают единовременно откладывать крупную сумму.
Чаще всего средства хранятся на рублевых вкладах (60%), еще 35% держат деньги наличными, а 17% выбирают инвестиционные и страховые программы. Лишь 6% предпочитают вклады в иностранной валюте, а вариант с криптовалютой выбирают только 2%.
В ходе опроса респондентов также спросили, на какой срок хватит их финансовой подушки. Самый распространенный ответ — от трех месяцев до года (31%). Еще четверть опрошенных оценивают запас прочности в один-два месяца, а лишь 10% уверены, что смогут прожить на сбережения больше года.