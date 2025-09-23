Россияне озвучили оптимальный размер финансовой подушки

«Сумму в размере свыше млн рублей посчитали оптимальной для финансовой подушки более трети россиян. Примерно столько же признались, что не формируют накоплений», — пишет РБК со ссылкой на данные исследования. Авторы исследования отмечают, что 32% опрошенных назвали именно эту сумму (от млн рублей и выше) минимально необходимой для уверенности в будущем. При этом порядка 33% признались, что вообще не формируют накоплений.