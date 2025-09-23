Коллеги называли умершего артиста Хадышьяна из «12 стульев» душой театра

Коллеги называли скончавшегося заслуженного артиста Кубани Георгия Хадышьяна душой театра.
Хадышьян проработал в Краснодарском академическом театре драмы с 1982 года и стал одной из ключевых фигур труппы, исполнив более 50 ролей.
Как ранее стало известно, 10 августа артист отметил свой день рождения, а уже 12 числа стало известно о том, что у него произошел инсульт.
«Незадолго до этого он, как всегда, блестяще сыграл свои роли в спектаклях “Ханума” и “Три сестры”. Очень яркие и запоминающиеся роли у Георгия Суреновича в спектаклях “Метод Гронхольма”, “Танго втроем”, “Забавы” после полуночи», «Ромео и Джульетта», «Поминальная молитва», «Записки из Мертвого дома», «Горе от ума», «Золушка», «Месяц в деревне», «12 стульев», «Бесприданница», «Из жизни ископаемых», «Зойкина квартира», — рассказала aif.ru художник-технолог театра, помощник заведующего художественно-постановочной частью Татьяна Шкодина.
Собеседница издания добавила, что Хадышьян был душой театра, открытым, улыбчивым, напрочь лишенным звездной болезни человеком.
«Георгий Суренович всегда искренне интересовался делами других людей… Человек со светлой душой и прекрасным чувством юмора. Рядом с ним становилось теплее», — поделилась Шкодина.
В театре также назвали Хадышьяна мудрым наставником для молодых артистов и верным другом для всех, кому посчастливилось с ним работать.
Как сообщалось, друзья и коллеги до последнего надеялись, что артист оправится от последствий инсульта и пойдет на поправку.
Артист родился в 1959 году и окончил Ярославский театральный институт. Он был членом Союза театральных деятелей России. Известен своими ролями в таких фильмах, как «Утоли мои печали» и «Морской патруль».