Коллеги называли умершего артиста Хадышьяна из «12 стульев» душой театра

«Незадолго до этого он, как всегда, блестяще сыграл свои роли в спектаклях “Ханума” и “Три сестры”. Очень яркие и запоминающиеся роли у Георгия Суреновича в спектаклях “Метод Гронхольма”, “Танго втроем”, “Забавы” после полуночи», «Ромео и Джульетта», «Поминальная молитва», «Записки из Мертвого дома», «Горе от ума», «Золушка», «Месяц в деревне», «12 стульев», «Бесприданница», «Из жизни ископаемых», «Зойкина квартира», — рассказала aif.ru художник-технолог театра, помощник заведующего художественно-постановочной частью Татьяна Шкодина.