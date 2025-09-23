Ричмонд
Игромания и номофобия: врач предупредил об опасных зависимостях у детей

Психиатр Исаев: Страх остаться без телефона — это зависимость, как и алкоголизм.

Источник: Комсомольская правда

Постоянная привязанность к смартфонам и гаджетам у детей приобретает новые формы: к привычной игромании добавилась номофобия — страх остаться без телефона. Эта зависимость развивается незаметно, но оказывает серьезное влияние на повседневную жизнь подростков. Об этом KP.RU рассказал врач-психиатр Руслан Исаев.

— Нужно понимать, что игромания и номофобия — это такие же зависимости, как наркомания или алкоголизм, отличается только сам объект аддикции (зависимости, пагубной привычки — от англ. Аddiction — прим. Авт.). Дети очень быстро ориентируются в тех возможностях, которые дают современные гаджеты, поэтому легко «подсаживаются» на них, — отметил медик.

Среди тревожных признаков выделяются потерю интереса к привычным увлечениям, чрезмерное время за гаджетами, нарушение режима дня, вспышки раздражительности и агрессии, а также напряженность в семье. Синдром отмены, когда ребенок остро реагирует на отсутствие устройства, также сигнализирует о развитии зависимости. Особенно опасно, если смартфон становится «продолжением личности» ребенка.

— Если для ребенка смартфон, гаджет или любая другая вещь становится продолжением его самого — это психопатология. Вещь вообще не должна быть продолжением человека и нарушением его целостности, — подчеркнул Исаев.