Игромания и номофобия: врач предупредил об опасных зависимостях у детей

Постоянная привязанность к смартфонам и гаджетам у детей приобретает новые формы: к привычной игромании добавилась номофобия — страх остаться без телефона. Эта зависимость развивается незаметно, но оказывает серьезное влияние на повседневную жизнь подростков. Об этом KP.RU рассказал врач-психиатр Руслан Исаев.
— Нужно понимать, что игромания и номофобия — это такие же зависимости, как наркомания или алкоголизм, отличается только сам объект аддикции (зависимости, пагубной привычки — от англ. Аddiction — прим. Авт.). Дети очень быстро ориентируются в тех возможностях, которые дают современные гаджеты, поэтому легко «подсаживаются» на них, — отметил медик.
Среди тревожных признаков выделяются потерю интереса к привычным увлечениям, чрезмерное время за гаджетами, нарушение режима дня, вспышки раздражительности и агрессии, а также напряженность в семье. Синдром отмены, когда ребенок остро реагирует на отсутствие устройства, также сигнализирует о развитии зависимости. Особенно опасно, если смартфон становится «продолжением личности» ребенка.
— Если для ребенка смартфон, гаджет или любая другая вещь становится продолжением его самого — это психопатология. Вещь вообще не должна быть продолжением человека и нарушением его целостности, — подчеркнул Исаев.