Игромания и номофобия: врач предупредил об опасных зависимостях у детей

— Нужно понимать, что игромания и номофобия — это такие же зависимости, как наркомания или алкоголизм, отличается только сам объект аддикции (зависимости, пагубной привычки — от англ. Аddiction — прим. Авт.). Дети очень быстро ориентируются в тех возможностях, которые дают современные гаджеты, поэтому легко «подсаживаются» на них, — отметил медик.