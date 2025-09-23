Украинцы штурмом взяли ТЦК и выпустили троих мобилизованных

На Украине в городе Калуш произошло нападение на территориальный центр комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов — прим. «ВМ»), в результате которого были освобождены трое мобилизованных. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», ссылаясь на заявление Ивано-Франковского областного ТЦК.
По данным ведомства, группа неизвестных лиц штурмовала здания ТЦК, что позволило троим военнообязанным сбежать. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Другие детали инцидента пока не разглашаются, говорится в сообщении.
Противостояние с ТЦК на Украине нередко заканчивается трагедией. Так, сотрудники военкомата под Одессой в упор расстреляли мужчину, который попытался спасти сына от насильственной мобилизации.
2 августа в Виннице женщины предприняли попытку штурма стадиона, куда представители ТЦК привезли около сотни мужчин, предположительно, для дальнейшей мобилизации.
Ранее сотрудники территориального центра комплектования избили ветерана Вооруженных сил Украины при попытке насильственной мобилизации. Инцидент произошел в поселке Стеблев Черкасской области.