Украинцы штурмом взяли ТЦК и выпустили троих мобилизованных

На Украине в городе Калуш произошло нападение на территориальный центр комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов — прим. «ВМ»), в результате которого были освобождены трое мобилизованных. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», ссылаясь на заявление Ивано-Франковского областного ТЦК.