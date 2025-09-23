На текущей неделе в Омск вернется летняя погода

В среду, 24 сентября, в Омскую область придет сильное потепление. Одновременно вероятные 22 и 23 сентября осадки прекратятся, станет солнечно.
Ночью ожидается комфортная погода +7…+12 ° градусов, днем — до +26 °С.
Ветер ожидается юго-западный, ночью 6−11 м/с, днем 8−13 м/с, в отдельных районах, возможно, усилится до 17 м/с.
Что касается чуть более долгосрочных прогнозов, то сервис Ventusky сообщает, что начало октября в регионе будет довольно теплым по осенним меркам. Но часто будут идти кратковременные дожди.
В первых числах месяца средняя температура воздуха будет от +6 до +10 градусов. К концу первой недели до +4. По ночам будет холодать −1 градуса.
