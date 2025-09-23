Гороскоп для всех знаков зодиака на 23 сентября

День может принести странные и неожиданные перемены в жизни Львов. Причем начнутся они с пустяка, но, сделав первый шаг в новом направлении, остановиться уже не захочется. Кроме того, сейчас вы переживаете период, когда ваш творческий потенциал находится на высоте. Могут возникнуть интересные идеи, не исключены деловые предложения, о которых вы давно мечтали.