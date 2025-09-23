Гороскоп для всех знаков зодиака на 23 сентября

Астрологи рассказали, что ждет каждый из знаков зодиака во вторник, 23 сентября 2025 года.
В течение дня у Овнов могут произойти разные приятные и удачные совпадения. Вероятно, вам удастся добиться успеха в тех делах, которые раньше казались безнадежными. Если назревает конфликт, постарайтесь найти другой подход к собеседнику. Продуктивным сейчас будет сотрудничество, а не конфронтация. И избегайте дополнительных расходов.
День у Тельцов будет весьма интересный. Ваши взаимоотношения с родственниками и другими близкими людьми улучшатся, ссор не ожидается. Всевозможные романтические истории могут начаться с неожиданного знакомства. Но прежде чем что-то серьезно решать, подумайте, нужно ли сейчас связывать себя какими-то обязательствами.
У Близнецов будет простой и спокойный день. Используйте его, чтобы решить бытовые и другие накопившиеся проблемы. Однако старайтесь избегать чрезмерных физических нагрузок и потакания вредным привычкам. Ваш организм сейчас может дать сбой в самый неподходящий момент, и любые нагрузки на здоровье и иммунитет лишь поспособствуют этому. Вечером стоит расслабиться — помогут соответствующие процедуры.
Раков ждет довольно трудный день, который нужно будет пережить. Могут появиться незапланированные преграды, трудности. Сложно будет коммуницировать со старшими родственниками или коллегами. Возможны незапланированные расходы, связанные с решением бытовых и других проблем. В личных отношениях не исключен разлад.
День может принести странные и неожиданные перемены в жизни Львов. Причем начнутся они с пустяка, но, сделав первый шаг в новом направлении, остановиться уже не захочется. Кроме того, сейчас вы переживаете период, когда ваш творческий потенциал находится на высоте. Могут возникнуть интересные идеи, не исключены деловые предложения, о которых вы давно мечтали.
Дев ждет спокойный день. Лучшего всего потратить его на решение обычных рабочих вопросов. Постарайтесь не планировать переговоры на первую половину дня, лучше им уделить время ближе к вечеру. Или провести их в неформальной обстановке — это поможет достигнуть результата. Можете объединиться с проверенными союзниками.
Весам звезды советуют решать все важные дела самостоятельно. Помощь или советы со стороны других людей окажутся либо бесполезными, либо, напротив, помешают прогрессу. При этом вы потратите много времени на объяснения и споры. Кроме того, не рекомендуется в этот день совершать крупные покупки. В особенности это касается вопросов недвижимости.
Скорпионам трудно избежать разногласий. Вы склонны не идти на уступки даже в мелочах. Часто могут возникать ссоры с тем, с кем легко находили общий язык. День подходит для учебы, расширения кругозора. Появляется много хороших идей. Вряд ли удастся сразу воплотить их в жизнь, поэтому придется проявить терпение. Но результатом вы останетесь довольны.
Стрельцам удастся наконец-то избавиться от старых проблем. Вы легко находите наилучшее решение в ваших ежедневных делах. В семейных вопросах звезды советуют слушать интуицию: в этот день она на высоте. Во второй половине дня возможны визиты старых друзей. Помните о мере и не злоупотребляйте излишествами. Не исключено ухудшение здоровья.
Козерогам придется отложить запланированные встречи. Дополнительное время займут домашние дела. Жертвы не пройдут напрасно, и вам удастся успеть сделать очень многое. Шопинг также принесет пользу: вы можете купить что-то нужное и долговечное. Вечернее время лучше провести с семьей. Многим близким сейчас очень нужны ваши поддержка и внимание.
День у Водолеев подходит для новых дел, о которых давно задумывались. Вы быстро учитесь, принимаете верные решения и не боитесь сложных задач. Легко найти общий язык с другими людьми, причем даже с теми, с кем не ладили. Возможно примирение после серьезной ссоры.
Рыбам сейчас полезно посещать семинары, мастер-классы, где можно встретить людей, разделяющих ваши интересы. Вероятны приятные знакомства, которые перерастут в сотрудничество или дружбу. Понравиться окружающим будет просто: ведите себя естественно. Активные занятия спортом сейчас не показаны, организм может дать сбой, передает «Российская газета».