Подсчитан ущерб по делу экс-замминистра строительства ДНР о хищении денег у МО РФ

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено в июне 2023 года в отношении неустановленных лиц, затем к нему присоединили еще пять дел, заведенных в сентябре 2023 года, а также в январе и марте 2024 года. Потерпевшими по нему признаны около пяти организаций и само Министерство обороны РФ. Основная версия правоохранителей — средства министерства были похищены при реализации госконтрактов на строительство военных объектов.