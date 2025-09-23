Подсчитан ущерб по делу экс-замминистра строительства ДНР о хищении денег у МО РФ

Ущерб по делу Мерваезовой может достичь пяти миллиардов рублей.
Ущерб по уголовному делу о хищении денежных средств у Минобороны России, в котором фигурируют бывший первый замминистра строительства ДНР Юлия Мерваезова, экс-глава Главного военно-строительного управления № 8 Вадим Выгулярный и еще трое обвиняемых, может составить около пяти млрд рублей. Об этом сообщили в правоохранительных органах. Речь идет о хищениях при исполнении порядка пяти государственных контрактов на строительство объектов для ведомства.
«Мерваезова, Выгулярный, а также три фигуранта дела о хищении у Минобороны РФ денежных средств в ходе исполнения порядка пяти госконтрактов, проходят в рамках одного уголовного дела. Ущерб от их преступных действий может достичь около пяти млрд рублей», — отметил источник. Цитата по ТАСС.
Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено в июне 2023 года в отношении неустановленных лиц, затем к нему присоединили еще пять дел, заведенных в сентябре 2023 года, а также в январе и марте 2024 года. Потерпевшими по нему признаны около пяти организаций и само Министерство обороны РФ. Основная версия правоохранителей — средства министерства были похищены при реализации госконтрактов на строительство военных объектов.
Мерваезова была задержана в Пятигорске и этапирована в Москву, где суд продлил срок ее ареста. Следствие ходатайствовало о продлении содержания под стражей, поскольку необходимо допросить ряд свидетелей, провести восемь строительно-технических экспертиз, а также получить дополнительные показания всех обвиняемых и организовать между ними очные ставки. Пока следствие инкриминирует Мерваезовой два эпизода хищений.
Мерваезова пробудет в сизо три месяца. В ходатайстве защиты об избрании ей более мягкой меры пресечения было отказано, отметили в суде, передает РАПСИ.