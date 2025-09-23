Исследование: большинство россиян собирают грибы ради азарта

«На вопрос о мотивации для похода за грибами каждого второго (50,4%) привлекает азарт поиска и обнаружения “добычи”. Чуть более трети (37,2%) ценят поход за грибами как возможность побыть наедине с природой и своими мыслями. Лишь 12,4% указали как основной мотиватор предвкушение вкусного блюда», — говорится в исследовании, в котором приняли участие более 1 тысячи россиян.