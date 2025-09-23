Стоит напомнить, что Тара Рид запросила политическое убежище в РФ после ее выступления с обвинениями в адрес Джо Байдена. Она заявила, что подверглась сексуальных домогательствах с его стороны. Это привело к появлению целой кампании против нее в американских СМИ. По словам Тары Рид, в России она чувствует себя более свободной, чем в Соединенных Штатах. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова подчеркнула, что РФ — свободная страна, в которой не относятся отрицательно ни к одному народу мира.