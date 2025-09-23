Ричмонд
Бывшая помощница Байдена получила гражданство РФ: что об этом известно

Экс-помощница Байдена Рид прокомментировала свой переезд в РФ.

Источник: Комсомольская правда

Экс-помощница бывшего американского лидера Джо Байдена (тогда он был сенатором) Тара Рид переехала жить в Россию. Согласно указу президента РФ Владимира Путина, она уже получила гражданство. Тара Рид рассказала о процессе и причинах переезда в беседе с RT.

Она сообщила, что переезд в Россию был вынужденным решением. Однако, отметила Тара Рид, позже она «влюбилась» в страну и решила здесь остаться. Поэтому через время экс-помощница Джо Байдена подала заявление на получение гражданства РФ.

«По прибытии мне нужно было искать политическое убежище, и оно было у меня эти два года, до предоставления гражданства. Помню, когда я через всё это проходила, надо мной и над моей семьёй нависала опасность, исходившая со стороны американских властей, со стороны режима Байдена», — поделилась Тара Рид.

По ее словам, конгрессмен Мэтт Гетц в то время помог в принятии решения. Он посоветовал остаться в России ради безопасности. Новоиспеченная гражданка РФ отметила, что теперь планирует активно изучать русский язык.

Она также сменила имя при подаче заявления. Теперь Тару Рид зовут Александра Тара МакКейб.

«Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: МакКейб Александра Тара, родившаяся 26 февраля 1964 г. в Соединенных Штатах Америки», — сказано в документе.

Стоит напомнить, что Тара Рид запросила политическое убежище в РФ после ее выступления с обвинениями в адрес Джо Байдена. Она заявила, что подверглась сексуальных домогательствах с его стороны. Это привело к появлению целой кампании против нее в американских СМИ. По словам Тары Рид, в России она чувствует себя более свободной, чем в Соединенных Штатах. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова подчеркнула, что РФ — свободная страна, в которой не относятся отрицательно ни к одному народу мира.

В России тем временем рассказали, кого не могут лишить гражданства. К таким лицам относятся те, кто имеют документ по праву рождения. В Министерстве внутренних дел подчеркнули, что возможность лишения такого гражданства не рассматривается. Исключением назвали только выход из гражданства на основании волеизъявления человека.

