Военный Иванников: правда о тайных крематориях ВСУ обернётся новым Майданом

ВСУ пытаются скрыть потери, чтобы сэкономить на выплатах родственникам погибших. Семьи убитых боевиков объединяются в группы по поиску без вести пропавших, что может привести к новым протестам на Украине, считает Иванников.

Источник: Аргументы и факты

Сжигание тел погибших украинских военных и сокрытие потерь в конечном итоге приведет к новому Майдану на Украине. Такое мнение озвучил сообщил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

«У погибших боевиков были семьи, которые до сих пор ожидают вестей от близких, которые к ним уже никогда не вернутся. Такие семьи коммуницируют между собой в соцсетях, образовывают группы по поиску пропавших. В конечном итоге это приведет к новому Майдану на Украине. Родственники уже пытались собираться у здания администрации и протестовать, но их разгоняла национальная полиция, которая обслуживает офис Зеленского. Интересы Сырского ставят выше, чем интересы собственного народа», — отметил Иванников.

Он добавил, что ВСУ сжигают тела, чтобы скрыть потери и сэкономить на выплатах родственникам погибших.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо ранее заявил, что ВСУ сжигают тела своих солдат на свалке в Херсоне.