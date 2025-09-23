Ричмонд
Бывшая помощница Байдена сделала заявление после получения гражданства России

Тара Рид, бывшая помощница экс-президента Соединённых Штатов Джо Байдена, назвала решение российского лидера Владимира Путина о предоставлении ей гражданства крайне важным. Соответствующее заявление она сделала в беседе с RT.

По её словам, переезд в РФ был вынужденным шагом. Однако Рид влюбилась в Россию и захотела остаться.

«Быть гражданкой России для меня — огромная честь», — поделилась бывшая помощница Джо Байдена.

Напомним, ранее Тара Рид стала гражданкой России. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, и он опубликован на официальном портале правовой информации. О своём желании получить российский паспорт женщина заявила ещё в мае 2023 года. Экс-помощница отметила, что в России её хорошо приняли. В 2019 году Тара Рид обвинила Джо Байдена в домогательствах. Это повлекло уголовное преследование женщины, её семья и сегодня получает угрозы.

