Бывшая помощница Байдена сделала заявление после получения гражданства России

Напомним, ранее Тара Рид стала гражданкой России. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, и он опубликован на официальном портале правовой информации. О своём желании получить российский паспорт женщина заявила ещё в мае 2023 года. Экс-помощница отметила, что в России её хорошо приняли. В 2019 году Тара Рид обвинила Джо Байдена в домогательствах. Это повлекло уголовное преследование женщины, её семья и сегодня получает угрозы.