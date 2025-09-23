Трамп взял паузу после предложения Путина по ДСНВ: в Белом доме раскрыли планы президента США

Крупнейшие мировые издания тут же принялись обсуждать новое заявление президента России Владимира Путина о готовности РФ придерживаться условий договора СНВ-3 в течение года после истечения его срока. СМИ подчёркивают важность слов российского лидера. При этом американские журналисты добавили, что Путин хочет отделить поиск путей украинского урегулирования от обсуждения с США контроля над вооружением и экономического сотрудничества. Однако Вашингтон не привержен подобному подходу.