Трамп взял паузу после предложения Путина по ДСНВ: в Белом доме раскрыли планы президента США

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп намерен лично прокомментировать инициативу президента Российской Федерации Владимира Путина о продлении Москвой на год ограничений по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом на брифинге для журналистов заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
Представитель главы Белого дома подчеркнула, что американскому лидеру известно о предложении Кремля, и он готовится самостоятельно выступить по этому поводу.
Накануне, 22 сентября, в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности России Путин заявил, что Россия продолжит в течение года соблюдать условия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) после 5 февраля 2026 года. Российский лидер подчеркнул, что страна уверена в надежности своих сил ядерного сдерживания.
Крупнейшие мировые издания тут же принялись обсуждать новое заявление президента России Владимира Путина о готовности РФ придерживаться условий договора СНВ-3 в течение года после истечения его срока. СМИ подчёркивают важность слов российского лидера. При этом американские журналисты добавили, что Путин хочет отделить поиск путей украинского урегулирования от обсуждения с США контроля над вооружением и экономического сотрудничества. Однако Вашингтон не привержен подобному подходу.
При этом исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями США Дарел Кимбалл призвал главу Овального кабинета ответить взаимностью на предложение главы Российской Федерации Владимира Путина по ограничениям в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Эксперт добавил, что Вашингтону и Москве стоит обсудить ограничения на оружие средней дальности, космическое и субстратегическое ядерное оружие.
Напомним, 21 февраля 2023 года Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. Во время своего выступления российский лидер коснулся темы ядерного вооружения. Глава государства объявил о приостановке участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений.
А уже 28 февраля президент России подписал закон о приостановке участия РФ в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. В подписанном указе сообщается, что решение о возобновлении Россией действия ДСНВ будет приниматься президентом РФ.