Молодые — дешевле: омский Охотнадзор опубликовал расценки на добычу оленевых

«В период с 6 по 19 сентября 2025 года в Минприроды Омской области была организована выдача разрешений на добычу косули сибирской и лося в общедоступных охотничьих угодьях Омской области победителям жеребьевки. Важно! До начала подачи заявления необходимо уплатить: 1. Госпошлину — 650 рублей. 2. Сбор за пользование объектами животного мира в размере: лось, взрослая особь — 1500 рублей; лось, особь возрастом до года — 750 рублей; косуля, взрослая особь — 450 рублей; косуля, особь возрастом до года — 225 рублей», — говорится в сообщении телеграм-канала.