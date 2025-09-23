В Госдуме хотят дать участникам СВО право на бесплатные зубные протезы

В Госдуму будет внесён законопроект, предусматривающий обеспечение участников СВО бесплатными зубными протезами. С такой инициативой выступила группа депутатов во главе с Леонидом Слуцким. Изменения предполагается внести в федеральный закон «О ветеранах».
«Мы считаем, что важно не бросать ребят наедине с дополнительно возникшими расходами. Чтобы восстановить полноценное здоровье, нужно включить участников СВО, как и уже существующие некоторые категории граждан, в число льготников, тех, кому все услуги у стоматолога оплачиваются за счет фонда ОМС», — сказал РИА Новости депутат Станислав Наумов.
Тем временем в Москве участники СВО могут бесплатно обучаться востребованным профессиям в разных сферах: промышленности, IT, транспорте, строительстве и пр.