В Госдуме хотят дать участникам СВО право на бесплатные зубные протезы

«Мы считаем, что важно не бросать ребят наедине с дополнительно возникшими расходами. Чтобы восстановить полноценное здоровье, нужно включить участников СВО, как и уже существующие некоторые категории граждан, в число льготников, тех, кому все услуги у стоматолога оплачиваются за счет фонда ОМС», — сказал РИА Новости депутат Станислав Наумов.